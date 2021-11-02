Губерниев: «Зениту» будет сложно в Турине, совсем другой уровень»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев пребывает в ожидании гостевого поединка петербургского «Зенита» против туринского «Ювентуса» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сложно будет «Зениту» в Турине, совсем другой уровень. Надеюсь, команда постарается показать свой максимум и не проиграет», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Поединок состоится в Турине сегодня, 2 ноября. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

Перед этим матчем «старая синьора» лидирует в группе, а подопечные Сергея Семака идут третьими.