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Лига чемпионов

Ловрен назвал переломный момент матча «Ювентус» - «Зенит»

03 Ноября 2021 • 08:49 Комментировать
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о результате поединка с туринским «Ювентусом» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» потерпели неудачу со счетом 2:4.

В беседе с клубной пресс-службой Деян назвал переломный момент матча. По его мнению, перебитый пенальти Пауло Дибалой изменил ход игры. Хорват отметил, что этот момент повлиял на команду, игроки потеряли концентрацию, после чего «старая синьора» смогла еще дважды забить.

Напомним, что в начале второго тайма Дибала с первой попытки не реализовал пенальти, однако судья попросил аргентинца повторить удар из-за того, что футболисты «Зенита» раньше времени вбежали в штрафную площадку. Со второй попытки Пауло оказался точен.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Деян Ловрен
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