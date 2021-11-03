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Лига чемпионов

​Колосков: «В РПЛ Малком и Клаудиньо короли, в Европе – никто»

03 Ноября 2021 • 16:47 Комментировать (1)
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, дал комментарий по поводу выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов.

Во вторник, напомним, «Зенит» проиграл в гостях у «Ювентуса» с результатом 2:4.

По мнению Колоскова, которое он озвучил для «РБ Спорт», «Зенит» уступает «Ювентусу» в классе, и даже топовые европейские тренеры не добились бы у руля питерцев успеха.

«Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто. В нашем чемпионате эти ребята могут на публику сыграть, покрасоваться, а в Лиге чемпионов не получается», - поделился своим мнением Колосков.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Зениту» удалось обыграть только «Мальмё» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Советский
03 Ноября 2021 в 16:55
по -русски они не бельмес. Вот пообживуться с бомжиками,тогда и будем оценивать.
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