​Колосков: «В РПЛ Малком и Клаудиньо короли, в Европе – никто»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, дал комментарий по поводу выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов.

Во вторник, напомним, «Зенит» проиграл в гостях у «Ювентуса» с результатом 2:4.

По мнению Колоскова, которое он озвучил для «РБ Спорт», «Зенит» уступает «Ювентусу» в классе, и даже топовые европейские тренеры не добились бы у руля питерцев успеха.

«Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто. В нашем чемпионате эти ребята могут на публику сыграть, покрасоваться, а в Лиге чемпионов не получается», - поделился своим мнением Колосков.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Зениту» удалось обыграть только «Мальмё» на своём поле.