​Созин – о «Зените»: «Обыграли слабо дышащий «Спартак» и рассказываете, какие вы герои»

Андрей Созин, который является членом комитета по этике РФС, высказался по поводу поражения «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов. Созин отметил, что после крупных побед питерцев над «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1) были надежды на успешное выступление команды и в Европы, но они не оправдались.

«Ребят, считайте то, как вы сыграли в еврокубках. Тогда все будут завидовать и болеть за «Зенит». А когда вы обыграли слабо дышащий «Спартак» и всем рассказываете, какие вы герои… Мне кажется, это преждевременно», - поделился своим мнением Созин для sport24.

В чемпионате России «Зенит» уверенно лидирует. Что до Лиги чемпионов, то команда Сергея Семака занимает третье место в группе с тремя зачётными баллами в активе после четырёх сыгранных туров.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 7 ноября. Соперником питерцев будет «Урал».