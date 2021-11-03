Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 353 Комментарии
Лига чемпионов

​Созин – о «Зените»: «Обыграли слабо дышащий «Спартак» и рассказываете, какие вы герои»

03 Ноября 2021 • 15:23 Комментировать
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Андрей Созин, который является членом комитета по этике РФС, высказался по поводу поражения «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов. Созин отметил, что после крупных побед питерцев над «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1) были надежды на успешное выступление команды и в Европы, но они не оправдались.

«Ребят, считайте то, как вы сыграли в еврокубках. Тогда все будут завидовать и болеть за «Зенит». А когда вы обыграли слабо дышащий «Спартак» и всем рассказываете, какие вы герои… Мне кажется, это преждевременно», - поделился своим мнением Созин для sport24.

В чемпионате России «Зенит» уверенно лидирует. Что до Лиги чемпионов, то команда Сергея Семака занимает третье место в группе с тремя зачётными баллами в активе после четырёх сыгранных туров.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 7 ноября. Соперником питерцев будет «Урал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Созин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.11  20:45 Милан ... Порту 1.89 3.55 4.4
03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
15:59 · Лига чемпионов
​Андронов считает, что «Зенит» должен уволить Семака
15:23 · Лига чемпионов
​Созин – о «Зените»: «Обыграли слабо дышащий «Спартак» и рассказываете, какие вы герои»
12:46 · Лига чемпионов
​Гасперини: «Сказал Роналду: «Иди к чёрту» 2
12:42 · Лига чемпионов
Семшов назвал причины поражения «Зенита» от «Ювентуса» 2
12:13 · Лига чемпионов
Фетисов: «Ювентус» показал явное превосходство над «Зенитом»
11:54 · Лига чемпионов
Сульшер рассказал о травме Варана
11:45 · Лига чемпионов
​«Бавария» повторила рекорд «ПСЖ» по голам в Лиге чемпионов
11:44 · Лига чемпионов
Малафеев одним словом описал матч «Ювентус» - «Зенит» 1
11:36 · Лига чемпионов
​Весёлый Дзюба обнял Кьеллини после поражения «Зенита» - видео 2 видео
11:15 · Лига чемпионов
Клопп высказался о матче против «Атлетико»
11:07 · Лига чемпионов
Смородская - о поражении «Зенита»: «До уровня «Ювентуса» нам ещё расти и расти» 1
10:48 · Лига чемпионов
​Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» повезло в Бергамо 1
10:43 · Лига чемпионов
Милонов: «Зенит» мог победить «Ювентус» 6
10:33 · Лига чемпионов
Гасперини – о ничьей с «МЮ»: «Без магии Роналду было бы лучше» 1
10:27 · Лига чемпионов
​Петржела: «Семак в Европе беспомощный»
Все новости
Рекомендуем