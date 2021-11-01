«Ювентус» не может рассчитывать на трёх футболистов перед матчем с «Зенитом»

Туринский «Ювентус» готовится к домашнему матчу против петербургского «Зенита» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на предматчевой пресс-конференции признался, что не может рассчитывать на трёх футболистов в предстоящем матче.

«Не смогут сыграть только Аарон Ремзи, Маттиа де Шильо и Мойзе Кин. Остальные готовы», – сказал Массимилиано Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Зенит» начнётся во вторник, 2 ноября, в 23:00 по московскому времени. Туринцы являются лидерами своей группы, имея в активе 9 набранных очков. Команда Сергея Семака занимает третье место, набрав 3 очка.