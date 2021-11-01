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Лига чемпионов

«Ювентус» не может рассчитывать на трёх футболистов перед матчем с «Зенитом»

01 Ноября 2021 • 17:45 Комментировать
Ювентус
...
Зенит
1.53 4.15 6.50
02.11 23:00

Туринский «Ювентус» готовится к домашнему матчу против петербургского «Зенита» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на предматчевой пресс-конференции признался, что не может рассчитывать на трёх футболистов в предстоящем матче.

«Не смогут сыграть только Аарон Ремзи, Маттиа де Шильо и Мойзе Кин. Остальные готовы», – сказал Массимилиано Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Зенит» начнётся во вторник, 2 ноября, в 23:00 по московскому времени. Туринцы являются лидерами своей группы, имея в активе 9 набранных очков. Команда Сергея Семака занимает третье место, набрав 3 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Массимилиано Аллегри
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