Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «сине-бело-голубыми» и «Ювентусом».

«Все может быть. Мы надеемся на «Зенит» и будем переживать за них. Наверное, настроение у болельщиков не лучшее, команда потерпела два поражения: от «Сочи» и от «Арсенала». В какой-то степени «Зенит» дал повод сомневаться. «Ювентус» мы видели с «Ромой», играть с ними можно. Но в матче Лиги чемпионов это другая команда будет. У «Зенита» шансы есть. Они могут преподнести сюрприз в любом матче.

Но есть вероятность, что эти поражения в двух турах РПЛ убавят уверенность команде. Если бы «Зенит» победил, было бы как-то спокойнее. А так, боязно за них. Но будем надеяться. «Зенит» играет дома, болельщики придут поддержать команду, в этом плане питерскому клубу будет легче. Шансы есть в любом случае.

Если «Зенит» победит, он сделает очень большой шаг к выходу из группы. Это будет очень важный момент. Гарантий это не дает, но шанс выйти в случае победы будет очень хорошим», - сказал Деменко.