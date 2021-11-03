Другой уровень: «Зенит» без шансов проиграл «Ювентусу», который гарантировал себе место в плей-офф

«Зенит» ничего не смог противопоставить «Ювентусу». Туринцы забивали и в чужие ворота, и в свои, но в любом случае уверенно победили и гарантировали себе попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Протокол игры

Во вторник у «Зенита» была последняя возможность всерьёз включиться в борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Даже в случае поражения в Турине теоретические шансы у питерцев бы сохранялись, но они бы уже скорее были на бумаге. После трёх туров «Зенит» на шесть отставал от «Ювентуса» и на три от «Челси». При этом питерцы выходили на поле, уже зная, что в другом матче группы лондонцы предсказуемо обыграли «Мальмё». Подопечным Семака с учётом раскладов нужна была только победа.

«Зенит» быстро мог открыть счёт. Питерцы заработали право на угловой, и после навеса совсем один в центре штрафной остался Ловрен, но его удар головой оказался чуть выше. Ответ хозяев вскоре был даже опаснее. Дибала слева простреливал, Ракицкий неудачно сбросил мяч на угол вратарской, где Бернардески пытался на ложном замахе уложить Крицюка, но переиграть вратаря всё же не смог, который парировал выстрел. Тут же Дибала уже получил футбольный снаряд и пробил низом, но «Зенит» спасла штанга.

Давление туринцев в итоге привело к быстрому голу. После розыгрыша углового мяч отскочил в центр штрафной, где совсем один был Дибала. Аргентинец мощным ударом с отскоком от газона открыл счёт.

Довольно быстро хозяева могли удвоить счёт. Дибала слева ворвался в штрафную и сделал прострел в центр на Морату, который бил без сопротивления, но отправил футбольный снаряд над перекладиной. Затем Бернардески сместился с левого фланга к углу штрафной и пальнул в дальний угол, но Крицюк выручил команду.

Матч шёл под диктовку хозяев, тем неожиданнее оказался гол на 26-й минуте. Питерцы долго держали мяч, после чего Караваев слева навешивал в штрафную, откуда Бонуччи головой срезал футбольный снаряд в дальний верхний угол. Шансов у Щесны спасти не было никаких.

«Ювентус» быстро мог восстановить статус-кво. После навеса Локателли Кьеза пробил по воротам Крицюка с близкого расстояния, но вратарь питерцев выручил. Туринцы продолжали давить и даже забили, но гол Мораты традиционно отменили из-за офсайда. «Ювентус» играл на довольно высоких скоростях, и питерцы с трудом отбивались, ожидая свисток на перерыв. За пять минут до конца первого тайма после навеса слева Маккенни головой бил с близкого расстояния, но Крицюк пускай и неуверенно, но всё же парировал перед собой. К счастью, защитники питерцев подстраховали вратаря. В итоге, на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма Дибала с фланга сместился к линии штрафной и бил в дальний угол, но в створ не попал. Туринцы продолжали быть активными и заработали пенальти. Кьеза слева вошёл в штрафную и получил по ногам от Клаудиньо. Удар Дибалы с точки был неточным, но судья принял решение перебить, так как Ловрен и Барриос раньше времени вбежали в штрафную. Повторный удар аргентинца оказался точным.

«Ювентус» после этого продолжил владеть преимуществом и искал пути, чтобы увеличить преимущество. У «Зенита» же толком не получалось даже подходить к воротам туринцев. Однако в середине второго тайма Клаудиньо получил мяч перед штрафной и бил в нижний угол, но Щесны парировал удар на угловой, который ни к чему не привёл. Зато чуть позже уже Малком пробил из-за пределов штрафной, и польскому вратарю хозяев вновь пришлось выручать свою команду.

Только стало казаться, что питерцы начали что-то создавать, катать мяч, как хозяева забили ещё раз. «Ювентус» провёл атаку от своих ворот в конечной стадии которой Бернардески покатил мяч вперёд, Кьеза слева ворвался в штрафную, качнул Ловрена и пробил точно в дальний угол. Тут же ещё и Маккенни ворвался в штрафную и выстрелил в перекладину.

Вскоре туринцы разогнали ещё одну быструю атаку со своей половины после ошибки Сутормина. Хозяева быстро понеслись вперёд, после поперечной передачи слева Круговой не смог перехватить мяч, Дибала из зоны перед штрафной сделал пас вперёд, Мората оказался с глазу на глаз с Крицюком и спокойно его переиграл.

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Питерцы не сдавались. Сначала после навеса Малкома на дальней штанге должен был замыкать Чистяков, но удара от защитника не последовало. Затем после длинного заброса из центра Дзюба сбросил мяч Азмуну, который с близкого расстояния пробил мимо Щесны в ворота.

Благодаря победе «Ювентус» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов уже после четырех туров. Теперь в следующем туре туринцы в матче с «Челси» просто определят победителя группы. Что касается «Зенита», то у питерцев остаются теоретические шансы на попадание в плей-офф, но на деле теперь цель команды – это третья строчка, дающая право сыграть весной в Лиге Европы. Для этого через три недели подопечным Семака надо просто не проиграть в гостях «Мальмё».