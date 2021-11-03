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Лига чемпионов

Другой уровень: «Зенит» без шансов проиграл «Ювентусу», который гарантировал себе место в плей-офф

03 Ноября 2021 • 00:50 Комментировать (15)
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

«Зенит» ничего не смог противопоставить «Ювентусу». Туринцы забивали и в чужие ворота, и в свои, но в любом случае уверенно победили и гарантировали себе попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

 

Протокол игры

 
Ювентус 4:2 Зенит
(1:0) Дибала Пауло 11'    
    26' Бонуччи Леонардо (1:1)
(2:1) Дибала Пауло 58'    
(3:1) Кьеза Федерико 74'    
(4:1) Мората Альваро 82'    
    90' Азмун Сердар (4:2)
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо   85' (Кулушевски Деян (   85'   89') Де Лихт Маттайс Алекс Сандро Кьеза Федерико Маккенни Уэстон Локателли Мануэль   68'   80' (Рабио Адриен (   80') Бернардески Федерико   80' (Мело Артур (   80') Мората Альваро Дибала Пауло   85' (Ругани Даниэле (   85')
Запасные: Бентанкур Родриго Пинсольо Карло Куадрадо Хуан Перин Маттиа Кьеллини Джорджо
Крицюк Станислав Ловрен Деян   54' Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   74' (Дзюба Артём (   74') Сутормин Алексей Вендел Маркус   88' (Кузнецов Даниил (   88') Барриос Вилмар Караваев Вячеслав   59' (Круговой Данил (   59') Мостовой Андрей   59' (Малком Филипе (   59') Азмун Сердар Клаудиньо   75' (Ерохин Александр (   75')
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Кравцов Кирилл Кержаков Михаил
02 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

Во вторник у «Зенита» была последняя возможность всерьёз включиться в борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Даже в случае поражения в Турине теоретические шансы у питерцев бы сохранялись, но они бы уже скорее были на бумаге. После трёх туров «Зенит» на шесть отставал от «Ювентуса» и на три от «Челси». При этом питерцы выходили на поле, уже зная, что в другом матче группы лондонцы предсказуемо обыграли «Мальмё». Подопечным Семака с учётом раскладов нужна была только победа.

«Зенит» быстро мог открыть счёт. Питерцы заработали право на угловой, и после навеса совсем один в центре штрафной остался Ловрен, но его удар головой оказался чуть выше. Ответ хозяев вскоре был даже опаснее. Дибала слева простреливал, Ракицкий неудачно сбросил мяч на угол вратарской, где Бернардески пытался на ложном замахе уложить Крицюка, но переиграть вратаря всё же не смог, который парировал выстрел. Тут же Дибала уже получил футбольный снаряд и пробил низом, но «Зенит» спасла штанга.

Давление туринцев в итоге привело к быстрому голу. После розыгрыша углового мяч отскочил в центр штрафной, где совсем один был Дибала. Аргентинец мощным ударом с отскоком от газона открыл счёт.

Довольно быстро хозяева могли удвоить счёт. Дибала слева ворвался в штрафную и сделал прострел в центр на Морату, который бил без сопротивления, но отправил футбольный снаряд над перекладиной. Затем Бернардески сместился с левого фланга к углу штрафной и пальнул в дальний угол, но Крицюк выручил команду.

Матч шёл под диктовку хозяев, тем неожиданнее оказался гол на 26-й минуте. Питерцы долго держали мяч, после чего Караваев слева навешивал в штрафную, откуда Бонуччи головой срезал футбольный снаряд в дальний верхний угол. Шансов у Щесны спасти не было никаких.

«Ювентус» быстро мог восстановить статус-кво. После навеса Локателли Кьеза пробил по воротам Крицюка с близкого расстояния, но вратарь питерцев выручил. Туринцы продолжали давить и даже забили, но гол Мораты традиционно отменили из-за офсайда. «Ювентус» играл на довольно высоких скоростях, и питерцы с трудом отбивались, ожидая свисток на перерыв. За пять минут до конца первого тайма после навеса слева Маккенни головой бил с близкого расстояния, но Крицюк пускай и неуверенно, но всё же парировал перед собой. К счастью, защитники питерцев подстраховали вратаря. В итоге, на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма Дибала с фланга сместился к линии штрафной и бил в дальний угол, но в створ не попал. Туринцы продолжали быть активными и заработали пенальти. Кьеза слева вошёл в штрафную и получил по ногам от Клаудиньо. Удар Дибалы с точки был неточным, но судья принял решение перебить, так как Ловрен и Барриос раньше времени вбежали в штрафную. Повторный удар аргентинца оказался точным.

«Ювентус» после этого продолжил владеть преимуществом и искал пути, чтобы увеличить преимущество. У «Зенита» же толком не получалось даже подходить к воротам туринцев. Однако в середине второго тайма Клаудиньо получил мяч перед штрафной и бил в нижний угол, но Щесны парировал удар на угловой, который ни к чему не привёл. Зато чуть позже уже Малком пробил из-за пределов штрафной, и польскому вратарю хозяев вновь пришлось выручать свою команду.

Только стало казаться, что питерцы начали что-то создавать, катать мяч, как хозяева забили ещё раз. «Ювентус» провёл атаку от своих ворот в конечной стадии которой Бернардески покатил мяч вперёд, Кьеза слева ворвался в штрафную, качнул Ловрена и пробил точно в дальний угол. Тут же ещё и Маккенни ворвался в штрафную и выстрелил в перекладину.

Вскоре туринцы разогнали ещё одну быструю атаку со своей половины после ошибки Сутормина. Хозяева быстро понеслись вперёд, после поперечной передачи слева Круговой не смог перехватить мяч, Дибала из зоны перед штрафной сделал пас вперёд, Мората оказался с глазу на глаз с Крицюком и спокойно его переиграл.

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Питерцы не сдавались. Сначала после навеса Малкома на дальней штанге должен был замыкать Чистяков, но удара от защитника не последовало. Затем после длинного заброса из центра Дзюба сбросил мяч Азмуну, который с близкого расстояния пробил мимо Щесны в ворота.

Благодаря победе «Ювентус» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов уже после четырех туров. Теперь в следующем туре туринцы в матче с «Челси» просто определят победителя группы. Что касается «Зенита», то у питерцев остаются теоретические шансы на попадание в плей-офф, но на деле теперь цель команды – это третья строчка, дающая право сыграть весной в Лиге Европы. Для этого через три недели подопечным Семака надо просто не проиграть в гостях «Мальмё».

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит
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Комментарии (15)
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Рейтинг комментариев
Nycolaman
03 Ноября 2021 в 01:14
Юве больше не лидер, а аутсайдер чемпионата Италии на 11 месте (с разницей забитых и пропущенных 0)! Как можно было с таким счетом проиграть днищу?
HatemBenArfa
03 Ноября 2021 в 01:12
Аллегри калибрует игру Ювентуса. Скорее всего Ювентус утратит игру, показанную нам сегодня, в ближайших матчах, но вот весной.. Всё дело в том что Аллегри сейчас настраивает эту команду правильно балансировать между оборонительной и атакующей игрой, включаться в нужные моменты и активировать агрессивную игру в подходящие периоды.

Сегодня например мы увидели дисбаланс, острые атаки Юве контрились опасными выпадами Зенита. То есть Юве по-прежнему много обрезается, много позволяет сопернику. Условная Бавария бы за такое наказала однозначно. Я уверенно знаю что Аллегри понимает какую гайку затянуть чтобы решить эту проблему. Нужно лишь дождаться марта-апреля, и желательно к этому моменту, как сам Макс и сказал "остаться конкурентоспособными во всех турнирах".

Будем посмотреть.

Что касается Зенита, к сожалению для питерцев настолько мотивированный гранд европейского футбола обыграть просто невозможно, выше головы н прыгнешь.
Santaclayss
03 Ноября 2021 в 01:08
Еще хочется обратить внимание на разговоры о якобы слабом Ювентусе и о том, что Зенит может его сейчас победить на чужом поле. Думаю те, кто так говорил, в футболе не разбираются. Как Юве может проиграть Зениту у себя дома в ЛЧ после 2х поражений от не самых сильных соперников в своем чемпионате?? Да они были супер мотивированы!
ЯРЫЙ БРЮС
03 Ноября 2021 в 01:09
абсолютно прав
ЮвиК
03 Ноября 2021 в 01:11
В это верил лишь Черданцев до первого гола).
Sagittarius
03 Ноября 2021 в 01:06
Понятно, что уровень команд разный, но победа всегда приятна. Впрочем по защите всё ещё много вопросов. Тут и Бонуччи отметился, да и Ругани за Азмуном не следил. А момент с пеналем непонятен. Формально правильно. C одной стороны забегание в штрафную, конечно же было, но с другой стороны Дибала промахнулся. Если бы Крицюк отбил - безусловное перебивание, а так...ну хз. Ну да ладно - победа Ювентуса заслуженная. Forza Juve!
ЮвиК
03 Ноября 2021 в 01:10
В правилах нет про отбивание, есть по вбеганию в штрафную до удара, все четко по правилам. ))
Sagittarius
03 Ноября 2021 в 01:14
Так я и написал, что формально правильно, но не всегда следует быть формалистом. Если бы такое произошло в нашей штрафной - нам бы, я полагаю, не очень-то понравилось.
JUMPER
03 Ноября 2021 в 01:03
ай...а стара бабка та аказалася сафсем и ни старай...))) ана дажы исчё сафсем ни чиво...ана исчё барахтаитьси и куражитьси над рэпээлафскими чимпионами...))) ай на на нэй калчиногия фуцбалисты...вам токма кубак бани №3 заваёвывать
ЯРЫЙ БРЮС
03 Ноября 2021 в 00:59
полудохлый Ювентус разорвал великий Зенит как Тузик грелку ))
Santaclayss
03 Ноября 2021 в 00:58
Матч было интересно посмотреть с точки зрения того, что Зенит вышел без автобуса. Если раньше все сетовали, что Зенит не "играет" в ЛЧ из-за тактики, то сейчас стало очевидно, что дело в исполнителях в первую очередь. Все бразильцы провалили игру! Вендел - не борется, не создает, иногда держит мяч. Клаудиньо не создает, пасы назад, куча невынужденных потерь и кривых пасов, Малком - ничего острого впереди, за мяч не цеплялся. Далее идет Ловрен - ну Ловрен это, блин и в Африке Ловрен - бомж. Азмун если бы не забил в конце, тоже жирный минус за матч, но его и не снабжали мячами. К сожалению, неуверенно сыграл наш вратарь. Понравились - Круговой и Барриос. Остальные нейтрально. Дзюба вышел - сделал гол, но там Ювентус уже вроде спал, но все равно Дзюба молодец.
Redwhite1959
03 Ноября 2021 в 00:58
"Зенит" бился изо всех сил, НО против силы не попрёшь! "Юве" во втором тайме ещё добавил в движении и мощи! Такие матчи хороши всё же ещё и тем, что можно насладиться игрой великих мастеров! Дибала - вот какими словами можно охарактеризовать его технику - безупречная, филигранная? Левая нога у него такая же волшебная как и у Месси. Когда Лео закончит в сборной карьеру - скорее всего после ЧМ в Катаре - в сборной Аргентины вся атакующая игра - несомненно - будет строиться вокруг Дибалы! Питерцам ТЕПЕРЬ надо занимать третье место в группе!
Кришна
03 Ноября 2021 в 01:12
Ты Дибалу в боги записал за один матч или ты в первый раз футбол смотришь?) вокруг кого футбол будет строиться??? У тебя телек есть?
ЮвиК
03 Ноября 2021 в 00:53
Просто поздравлю нас с победой. Парни заслужили. Форца Юве!
Zenituwka
03 Ноября 2021 в 00:55
Чтож. С победой! Зенит сегодня не заслужил иного результата. Юве очень хотел этой победы и заслуженно победил.
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