​Малком может сыграть с «Ювентусом»

Из-за травмы полузащитник Малком не сыграл за «Зенит» в последних матчах чемпионата России против «Спартака» и «Динамо». Вернуться на поле бразилец может в ближайшей игре Лиги чемпионов против «Ювентуса». Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал sport24 о том, что футболист полностью восстановился от повреждения.

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» начнётся 2 ноября в 23:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В сезоне 2021/2022 Малком провёл за «Зенит» 12 матчей. В них полузащитник забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.