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Лига чемпионов

«Зенит» пропустил от «Ювентуса» уже на 10-й минуте

02 Ноября 2021 • 23:21 Комментировать
Ювентус
2:1
Зенит
1.58 4.20 6.50
2-й тайм

Питерский «Зенит» играет на выезде против «Ювентуса» в четвёртом туре Лиги чемпионов. Команде Сергея Семака нужно обыгрывать лидера группы, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф главного еврокубка.

Но уже на 10-й минуте противостояния задача осложнилась. Итальянцы мощно начали со старта игры и после скидки Маттайса де Лихта Пауло Дибала вколотил мяч в сетку ворот российского чемпиона.

Счёт стал 1:0, и в онлайн-таблице группы Н Лиги чемпионов «Зенит» остается на третьем месте с тремя очками, в то время как у «Ювентуса» их становится 12, а у «Челси» - 9. Аутсайдер группы «Мальмё» проиграл все четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Пауло Дибала
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Идет 65 минута Бавария 4:1 Бенфика
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