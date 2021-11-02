«Зенит» пропустил от «Ювентуса» уже на 10-й минуте

Питерский «Зенит» играет на выезде против «Ювентуса» в четвёртом туре Лиги чемпионов. Команде Сергея Семака нужно обыгрывать лидера группы, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф главного еврокубка.

Но уже на 10-й минуте противостояния задача осложнилась. Итальянцы мощно начали со старта игры и после скидки Маттайса де Лихта Пауло Дибала вколотил мяч в сетку ворот российского чемпиона.

Счёт стал 1:0, и в онлайн-таблице группы Н Лиги чемпионов «Зенит» остается на третьем месте с тремя очками, в то время как у «Ювентуса» их становится 12, а у «Челси» - 9. Аутсайдер группы «Мальмё» проиграл все четыре матча.