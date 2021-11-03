Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 359 Комментарии
Лига чемпионов

​Сёмин считает, что психологический приём Аллегри помог «Ювентусу» обыграть «Зенит»

03 Ноября 2021 • 18:37 Комментировать
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Известный тренер Юрий Сёмин поделился мыслями по поводу вторничного матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2).

По мнению Сёмина, на результате сказался тот факт, что Массимилиано Аллегри на фоне последних неудач «Ювентуса» решил закрыть команду на базе.

«Аллегри после двух поражений создал экстремальную ситуацию, забрав даже игроков на долгосрочные сборы. Он очень сильно разозлил своих игроков. Этот психологический приём, думаю, сыграл очень большую роль», - высказался Сёмин для «Спорт-Экспресса».

Сёмин отметил тот факт, что футболисты «Ювентуса» выиграли практически все единоборства в прошедшем матче. Экс-тренер «Локомотива» считает, что агрессия как раз и была вызвана приёмом Аллегри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Юрий Сёмин Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.11  20:45 Милан ... Порту 1.89 3.55 4.4
03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
18:46 · Лига чемпионов
​Фанаты «Брюгге» помочились на статую Компани около стадиона «Манчестер Сити»
18:37 · Лига чемпионов
​Сёмин считает, что психологический приём Аллегри помог «Ювентусу» обыграть «Зенит»
16:58 · Лига чемпионов
​Итальянский журналист: «Зенит» - команда уровня зоны вылета Серии А» 5
16:47 · Лига чемпионов
​Колосков: «В РПЛ Малком и Клаудиньо короли, в Европе – никто» 2
15:59 · Лига чемпионов
​Андронов считает, что «Зенит» должен уволить Семака 3
15:23 · Лига чемпионов
​Созин – о «Зените»: «Обыграли слабо дышащий «Спартак» и рассказываете, какие вы герои» 1
12:46 · Лига чемпионов
​Гасперини: «Сказал Роналду: «Иди к чёрту» 6
12:42 · Лига чемпионов
Семшов назвал причины поражения «Зенита» от «Ювентуса» 2
12:13 · Лига чемпионов
Фетисов: «Ювентус» показал явное превосходство над «Зенитом»
11:54 · Лига чемпионов
Сульшер рассказал о травме Варана
11:45 · Лига чемпионов
​«Бавария» повторила рекорд «ПСЖ» по голам в Лиге чемпионов
11:44 · Лига чемпионов
Малафеев одним словом описал матч «Ювентус» - «Зенит» 1
11:36 · Лига чемпионов
​Весёлый Дзюба обнял Кьеллини после поражения «Зенита» - видео 2 видео
11:15 · Лига чемпионов
Клопп высказался о матче против «Атлетико»
11:07 · Лига чемпионов
Смородская - о поражении «Зенита»: «До уровня «Ювентуса» нам ещё расти и расти» 1
Все новости
Рекомендуем