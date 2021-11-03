​Сёмин считает, что психологический приём Аллегри помог «Ювентусу» обыграть «Зенит»

Известный тренер Юрий Сёмин поделился мыслями по поводу вторничного матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2).

По мнению Сёмина, на результате сказался тот факт, что Массимилиано Аллегри на фоне последних неудач «Ювентуса» решил закрыть команду на базе.

«Аллегри после двух поражений создал экстремальную ситуацию, забрав даже игроков на долгосрочные сборы. Он очень сильно разозлил своих игроков. Этот психологический приём, думаю, сыграл очень большую роль», - высказался Сёмин для «Спорт-Экспресса».

Сёмин отметил тот факт, что футболисты «Ювентуса» выиграли практически все единоборства в прошедшем матче. Экс-тренер «Локомотива» считает, что агрессия как раз и была вызвана приёмом Аллегри.