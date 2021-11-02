​Геркус считает, что «Зенит» имеет хорошие шансы обыграть «Ювентус»

Футбольный функционер Илья Геркус поделился мыслями о матче между «Ювентусом» и «Зенитом» в Лиге чемпионов.

По словам Геркуса, на сегодняшний день «Ювентус» глобально не превосходит «Зенит». Экс-президент «Локомотива» считает, что питерцы смотрятся более организованно, и если они не будут бояться, то игра в Турине сложится в их пользу.

«Команды, которые играли с «Зенитом» в открытый футбол, сейчас были разгромлены. А вот «Ювентус» к таким не относится и будет играть аккуратно. Несмотря на это, у «Зенита» очень хорошие шансы на победу», - поделился мыслями Геркус для sport24.

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» начнётся 2 ноября в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает первое место в группе Лиги чемпионов (9 очков в трёх матчах), а «Зенит» - третье (3 очка).