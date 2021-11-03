Смородская - о поражении «Зенита»: «До уровня «Ювентуса» нам ещё расти и расти»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», поделилась мнением о результате поединка между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Сине-бело-голубые» потерпели гостевое фиаско со счетом 2:4.

«Зенит» - наша лучшая команда, но до уровня «Ювентуса» еще расти и расти. Уровень РПЛ падает не первый день. Это уже очень давно», - поведала Смородская в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

За два тура до завершения групповой стадии Лиги чемпионов «сине-бело-голубые» с тремя очками идут на третьем месте. В свою очередь «Ювентус», набрав 12 баллов, гарантировал себе досрочный выход в плей-офф.

В следующем туре подопечным Сергея Семака будет противостоять шведский «Мальмё».