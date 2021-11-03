Сёмин: «Ювентус» Сарри был сильнее»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после матча «Зенита» с «Ювентусом» (2:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Два года назад почти подарили праздник с «Локомотивом». Какие воспоминания нахлынули?

- Воспоминания? Тот же самый игрок, который решил исход матча в той игре, это Дибала… То же самое, сегодня он сыграл самую главную роль в победе «Ювентуса», на мой взгляд.

- Я видел, вы так скромно похлопали, когда Дибала покидал поле. Восхищались?

- Игрок очень высокого уровня, он мне понравился. В матче он сегодня лидером был. Я думаю, «Зенит» такого игрока как Дибала не имеет. Поэтому закономерное поражение.

- Как оцените качество футбола, который показал сегодня «Зенит»?

- Интересный футбол был с обеих сторон, но уровень игроков «Ювентуса» гораздо выше, чем у «Зенита». Поэтому поражение.

- «Ювентус» образца 2019 года при Сарри и «Ювентус» нынешний при Аллегри - это две разные команды? И почему?

- Команды разные, они играют в разный футбол. Более комбинационный был у Сарри, с более сильным прессингом сейчас. «Ювентус» в первом тайме особенно до гола мощно прессинговал «Зенит». Но они разные, уже и игроки поменялись. На мой взгляд, тот «Ювентус» был сильнее.

- Были проблемы с проходом на матч итальянского чемпионата «Аталанта» - «Лацио». Сегодня все в порядке, без проблем?

- Проблем не было, нужно было просто правильно сдать тесты, прийти с тестами и показать, что ты жив-здоров. Совершенно правильно, справедливо. На стадион пускают, но, пожалуйста, покажи, что ты жив-здоров.