​Семак объяснил замену Ракицкого на Дзюбу

Во вторник «Зенит» уступил в гостевом поединке Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). На 74-й минуте тренер питерцев Сергей Семак решил снять с игры защитника Ярослава Ракицкого и выпустить вместо него форварда Артёма Дзюбу. После игры Семак объяснил, почему заменил украинца.

Семак рассказал, что при перестроении на систему игры в четыре защитника может быть заменён любой из игроков центра обороны. На этот раз было принято решение заменить Ракицкого.

По словам Семака, которые были опубликованы на сайте «Зенита», решение о том, кого из центральных защитников менять, зависит от ряда факторов.

«Иногда от состояния здоровья, жёлтых карточек, от того, действует игрок лучше в атаке или обороне - от многих принципов это зависит», - высказался Семак.