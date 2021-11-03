Чистяков: «Этот матч стараемся забыть, движемся дальше»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвёл итоги матча с «Ювентусом» (2:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько для вас было неожиданным было увидеть такой «Ювентус»? «Возили» в прямом смысле слова в отдельных моментах.

- «Ювентус» есть «Ювентус». «Ювентус» с Дибалой и без него - это две разные команды. Сегодня он добавил впереди креатива, то есть, сегодня матч намного был сложнее, чем в Санкт-Петербурге. В целом был сложный матч, но мы отдали все силы, старались, но, к сожалению, проиграли.

- Для вас были откровением в первые 15 минут прессинг «Ювентуса», который буквально смял вас? Тяжело было?

- Тяжело, конечно, мы пытались прессинговать, но понимали то, что соперник хорош в контроле. Тяжело было, и не только в первые 10-15 минут, но все 90 минут.

- 1:1 после первого тайма. Какое настроение было после перерыва - сдержать «Ювентус» и ловить что-то в контратаках или посмелее лезть вперед и попытаться одержать победу? Что обсуждали между собой игроки?

- Да обсуждали, что нужно играть смелее, и у своих ворот допускать минимум шансов, и у других. То есть, стараться больше играть в атаку. Наверное, больше получалось в контратаку. Но пропустили голы, потом игра более раскрылась, еще пропустили гол. Повторюсь, мы отдали все силы, сыграли в некоторых моментах хорошо, в некоторых - не очень. Впереди еще две важные игры, будем стараться побеждать в этих играх?

- Сейчас в раздевалке о чем говорили?

- Сейчас тишина в раздевалке. Всем не до разговоров, все понимают, что мы проиграли. У каждого мысли в своей голове. Приедет в Петербург, разберем свои ошибки. Впереди важные игры в Лиге чемпионов и чемпионате. Поэтому этот матч стараемся забыть, движемся дальше.