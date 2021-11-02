Бывший игрок «Ювентуса» Давиде Байокко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче туринцев против «Зенита».

В чем причина не лучшей формы «Ювентуса»?

Вы абсолютно правы, «Ювентус» сейчас не в лучшей форме. В последнее время команда действительно плохо играет и никак не может восстановиться должным образом. Как вы знаете, Аллегри запер команду на базе, сейчас любые средства хороши. Раньше «Ювентус» напоминал настоящий компьютер, действия были доведены до автоматизма, но сейчас такое я, к сожалению, не вижу. Кроме того, «Ювентус» теряет концентрацию довольно часто, мы могли видеть это в матчах против «Сассуоло» и «Вероны». Команде нужно успокоиться и начать играть как лидер чемпионата. Команде действительно нужно найти баланс между атакой и обороной, а пока такого не происходит.

Вы знаете что-то о «Зените»?

О «Зените» я, конечно, слышал. Это лидер чемпионата России последних лет. Я знаю, что команда становилась чемпионом в последнее время. Да и сейчас я посмотрел таблицу вашей лиги и вижу, что «Зенит» на 5 очков опережает ближайшего преследователя, так что команда лучшая в России.

Какие ожидания от игры?

Этот матч, на самом деле, будет не менее трудным, чем тот, что был в Санкт-Петербурге. «Зенит» сейчас идет на серии побед, так что явно в хорошей форме, о «Ювентусе» такого сказать нельзя, но, тем не менее, «старая синьора» всегда остается «старой синьорой». Раньше такие эпизоды только заставляли «Ювентус» собраться и переломить неудачную серию. Надеюсь, в ДНК этой команды такое есть, так что я верю в успех команды!

Сергей Румянцев