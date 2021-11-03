Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «сине-бело-голубых» от «Ювентуса».

«Результат, понятно, никого не устроил. В какие-то отрезки матча было видно, что «Зенит» вполне себе может противостоять «Ювентусу». Но в итоге, выяснилось, что разница в футболе достаточно существенная, отсюда и такой результат. Мы надеялись и говорили, что ничья возможна, она была бы положительным результатом. «Зенит» - лидер чемпионата России, но тут разница в классе команд была очевидна. Можно вспомнить, какое исполнение было у игроков «Ювентуса». Конечно, за счет тактики и настроя можно добиваться результата, на что мы и надеялись.

Занять третье место в группе нужно обязательно. Это задача-минимум. Основная задача была выйти из группы в Лиге чемпионов. Она стоит не первый год, и её никто не снимал. Хорошими результаты в этом году никто не назовёт, но теперь нужно уже говорить о задаче-минимум и выполнять её», - сказал Игонин.