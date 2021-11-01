Аллегри поговорил о проблемах «Ювентуса» накануне встречи с «Зенитом»

Уже завтра, 2 ноября, «Зениту» предстоит сразиться с кризисным «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Наставник итальянской команды Массимилиано Аллегри на предматчевой пресс-конференции рассказал, что необходимо исправить его подопечным в преддверии игры с питерским клубом.

«Мы разочарованы, ведь за несколько дней потеряли все то, над чем работали месяц. Нужно сосредоточиться и тяжело работать. Не можем позволять себе так много пропускать. Надеюсь, начнем лучше действовать в обороне, ведь даже более слабые оппоненты создают нам проблемы», - приводит слова главного тренера туринцев Football Italia.

Напомним, что противостояние на домашнем стадионе «Зенита» закончилось минимальной победой «Ювентуса».