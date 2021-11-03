Дибала: «Ювентус» мог забить ещё несколько голов «Зениту»

Аргентинский форвард Пауло Дибала, выступающий за туринский «Ювентус», дал комментарий после домашней встречи с петербургским «Зенитом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» одержала победу в результативном матче со счетом 4:2. В активе Дибалы два забитых мяча.

«Мы провели отличный матч в атаке. Если больше рискуешь, то больше забиваешь. Чем больше футболистов у ворот соперника, тем больше вероятность их поразить. Думаю, «Ювентус» мог забить еще несколько голов «Зениту», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения групповой стадии туринский гранд набрал 12 баллов и гарантировал себе путевку в плей-офф.