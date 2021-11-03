Локателли - о победе над «Зенитом»: «Ответ настоящих мужчин»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем поле переиграл петербургский «Зенит» со счетом 4:2. Успех своей команды прокомментировал полузащитник Мануэль Локателли.

«Это ответ настоящих мужчин. «Ювентусу» нужно продолжать в том же духе. Против «Зенита» мы показали хорошую игру, нужно двигаться тем же путем. Команда должна выкладываться на 100 процентов, как в этой встрече», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что до матча с «Зенитом» туринский гранд набрал лишь один балл в трех матчах итальянского чемпионата.

За два тура до окончания групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своем активе 12 баллов.