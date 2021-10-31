​Назначены судьи на матч «Ювентус» - «Зенит»

Во вторник в четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов отношения на поле выяснят «Ювентус» и «Зенит». На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на эту игру. В поле будет работать Алехандро Эрнандес. В качестве ВАР трудиться будет Хуан Мартинес, которому поможет Рикардо де Бургос. Вся судейская бригада представляет Испанию.

«Ювентус» и «Зенит» начнут матч в Турине 2 ноября в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

После первого круга группового этапа «Ювентус» лидирует в группе, а «Зенит» занимает третье место.