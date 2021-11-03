​Андронов считает, что «Зенит» должен уволить Семака

Известный комментатор Алексей Андронов высказался по поводу игры «Зенита» в матче с «Ювентусом».

Андронов в своём телеграм-канале выразил непонимание по поводу термина «достойное поражение». Комментатор не увидел ничего достойного в игре «Зенита» в Турине. По мнению Андронова, если бы «Ювентус» хотел забить больше голов, команде бы это удалось. У «Зенита» Алексей выделил медленную и ненадёжную оборону, отсутствие командной игры и дисциплины.

«Мы лежим на дне европейского футбола. Никто не то что не боится российские команды, а даже их не опасается. Метелят под улыбки, про коэффициент говорить просто страшно», - написал Андронов.

Комментатор считает, что «Зениту» нужно прощаться с Сергеем Семаком и назначать нового тренера из Европы, который занялся бы перестройкой команды. По мнению Андронова, Семак не соответствует требуемому уровню.