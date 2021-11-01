Семак: Матч с «Ювентусом» - определяющий для «Зенита»

Проиграв «Ювентусу» на домашней арене неделями ранее, «Зенит» поставил себя в неудобное положение. Чтобы сохранить надежду на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, питерцам теперь нельзя терять очки в оставшихся играх группового этапа.

С этим согласился и главный тренер команды Сергей Семак, отметивший важность предстоящей встречи с туринцами. «Поражение оставит нам только гипотетические шансы. Ситуация достаточно сложная. Этот матч – определяющий», - поделился российский специалист на пресс-конференции.

Также Семак упомянул не самую лучшую форму соперника, но отказался прогнозировать, как это может помочь «Зениту». Уточним, что поединок с «Ювентусом» состоится уже завтра, 2-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.