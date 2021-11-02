Рибалта спрогнозировал результат матча «Ювентус» - «Зенит»

Футбольный функционер Хавьер Рибалта, который занимал пост спортивного директора петербургского «Зенита», в интервью Sport24 поделился ожиданиями от гостевого поединка команды Сергея Семака против туринского «Ювентуса» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Рибалты, предстоящая встреча завершится вничью со счетом 1:1. Кроме того, функционер спрогнозировал авторов голов. По его мнению, за хозяев забьет Альваро Мората, а за гостей отличится Сердар Азмун.

«Ювентус» сыграет с «Зенитом» сегодня, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.