Ловрен - о матче с «Ювентусом»: «Зениту» нечего терять, надо быть более храбрыми»

Хорватский защитник Деян Ловрен, который выступает за петербургский «Зенит», в интервью Sport24 высказался о предстоящем поединке с туринским «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам надо быть более храбрыми, больше атаковать. Терять нечего. Давайте покажем наш лучший футбол и оставим на поле все», - заявил 32-летний футболист.

Встреча между туринским и петербургским клубами состоится сегодня, 2 ноября. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.

По итогам трех туров «сине-бело-голубые» занимают третье место в группе, а «старая синьора» уверенно лидирует.