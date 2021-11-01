Андрей Мостовой: «Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы»

Накануне встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о подготовке команды к важнейшему противостоянию. Футболист заявил, что питерцы не боятся соперника.

«Ничего нас не пугает. Будем играть с позиции силы, потому что турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать», - отметил Мостовой на предматчевой пресс-конференции.

К тому же, игрок сослался на проблемы «Ювентуса». По его словам, «Зенит» находится на подьеме и в хорошей форме, что должно сыграть свою роль в поединке с провалившим последние матчи клубом.

Напомним, что ранее главный тренер Сергей Семак также подчеркнул, насколько важно его подопечным добыть выездную победу.