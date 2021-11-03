Фетисов: «Ювентус» показал явное превосходство над «Зенитом»

Легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов поделился своим мнением об исходе поединка Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в Италии и завершилась победой «старой синьоры» со счетом 4:2.

«От игры разочарование, даже зацепиться не за что. Самое главное - желание. «Ювентус» больше хотел победить и показал явное превосходство», - передает слова легенды хоккея «Спорт-экспресс».

Несмотря на поражение, подопечные Сергея Семака еще сохраняют шансы на выход из группы. В оставшихся двух турах петербургская команда сыграет против шведского «Мальмё» и лондонского «Челси». Игры пройдут в Швеции и России соответственно.