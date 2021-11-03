Семшов назвал причины поражения «Зенита» от «Ювентуса»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной России Игорь Семшов высказался о причинах поражения своей бывшей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». «Сине-бело-голубые» поиграли в Турине со счетом 2:4.

В интервью ТАСС эксперт заявил, что петербуржцам не хватило активности в атаке. По мнению Семшова, туринский гранд превзошел чемпиона России в командных и индивидуальных действиях. Он также подчеркнул, что в настоящий момент «Ювентус» банально сильнее «Зенита».

Благодаря победе «старая синьора» гарантировала себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» с тремя очками идет на третьем месте и сохраняет шансы на плей-офф.