Семшов назвал причины поражения «Зенита» от «Ювентуса»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной России Игорь Семшов высказался о причинах поражения своей бывшей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». «Сине-бело-голубые» поиграли в Турине со счетом 2:4.
В интервью ТАСС эксперт заявил, что петербуржцам не хватило активности в атаке. По мнению Семшова, туринский гранд превзошел чемпиона России в командных и индивидуальных действиях. Он также подчеркнул, что в настоящий момент «Ювентус» банально сильнее «Зенита».
Благодаря победе «старая синьора» гарантировала себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» с тремя очками идет на третьем месте и сохраняет шансы на плей-офф.
эксперт это кто ?
Причина одна и она была очевидна еще до игры .
Если мы рассмотрим ценники ,которые на самом деле и играют , увидим что Ювентус имеет ценник 603 млн и способен выставить основной состав в 400 млн .
Челси 890 млн и 580 млн соответственно .
А Зенит 174 млн и 140 млн .