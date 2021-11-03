Во вторник вечером в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Зенит» со счётом 4:2. После игры футболисты Артём Дзюба и Джорджо Кьеллини тепло поприветствовали друг друга, обнявшись в подтрибунном помещении. Судя по опубликованному «Матч ТВ» видео, Дзюба находился в хорошем расположении духа, несмотря на плохой результат его команды.

С тремя очками в кармане «Зенит» после четырёх туров занимает третье место в группе Лиги чемпионов. Шансы пробиться в плей-офф у команды Сергея Семака ещё есть, но они исключительно математические. Через три недели питерцы сыграют на выезде против «Мальмё».