Милонов: «Против «Зенита» будут играть большие дяденьки, которые могут сделать больно»

Депутат Виталий Милонов высказался насчет поединка петербургского «Зенита» против туринского «Ювентуса» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча состоится в Италии сегодня, 2 ноября.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» политик отметил нынешний потенциал «сине-бело-голубых» и сказал, что команда Сергея Семака имеет шансы на три очка. Милонов заявил, что главное для чемпиона России – не расслабиться после уверенных домашних побед в РПЛ.

«Против них будут играть большие дяденьки, которые могут сделать больно», - подчеркнул политик.

Встреча начнется в 23:00 по мск.