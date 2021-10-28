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Лига чемпионов

​Де Шильо не сыграет с «Зенитом» - в Санкт-Петербурге он поучаствовал в голе

28 Октября 2021 • 18:58 Комментировать
Ювентус
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Зенит
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02.11 23:00

«Ювентус» рассказал о состоянии защитника Маттиа де Шильо, получившего травму в последнем матче Серии А против «Сассуоло». В результате обследования у 29-летнего футболиста было выявлено незначительное повреждение подколенного сухожилия левого бедра. Де Шильо пропустит как минимум десять дней, после чего его состояние будет переоценено.

Таким образом, Маттиа де Шильо не поможет «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». В первой игре между этими командами в Санкт-Петербурге де Шильо провёл на поле 90 минут и сделал результативный пас на Деяна Кулушевски.

Матч «Зенит» - «Ювентус» пройдёт 2 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо
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