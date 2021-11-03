«Зенит» впервые за семь лет пропустил четыре гола в матче Лиги чемпионов

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 2:4.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaIvan, «сине-бело-голубые» впервые за семь лет пропустили четыре мяча во встрече Лиги чемпионов. В последний раз подобное произошло в сезоне-2014/2015, когда российский коллектив проиграл дортмундской «Боруссии» с аналогичным счетом.

После четырех сыгранных туров подопечные Сергея Семака набрали всего три балла и располагаются на третьей позиции в таблице своей группы. Следующий матч «Зенит» сыграет на выезде против «Мальмё» 23 ноября.