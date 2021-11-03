Караваев назвал причины поражения «Зенита»

В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде играл против туринского «Ювентуса». Российский клуб потерпел поражение со счетом 2:4. О причинах неудачи высказался полузащитник «сине-бело-голубых» Вячеслав Караваев.

«Не удалось высоко прессинговать. Чуть поактивнее, поотважнее играть надо было, это ключевые моменты», - высказался игрок во время общения с представителями СМИ.

После четырех туров петербургская команда с тремя набранными баллами находится на третьем месте в таблице. В пятом туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против «Мальмё», а завершат групповую стадию домашней встречей с «Челси».