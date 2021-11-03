​Петржела: «Семак в Европе беспомощный»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался по поводу поражения команды от «Ювентуса» с результатом 2:4.

Петржела сказал, что не ожидал поражения «Зенита» в Турине. Чех думал, что команды разойдутся миром. Экс-наставник «сине-бело-голубых» таже раскритиковал Сергея Семака.

«Семак - это тренер для российского чемпионата, он в Европе беспомощный. С такими деньгами и трансферами и такой плохой результат. Я в шоке!» - поделился своими мыслями Петржела для «РБ Спорт».

После четырёх туров групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» располагается на третьей позиции в таблице своей группы с тремя зачётными баллами в активе. Следующий матч питерцы проведут в Швеции против «Мальмё» через три недели.