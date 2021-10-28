​Ракицкий назвал проблему игроков «Зенита» в Лиге чемпионов

Ярослав Ракицкий дал интервью пресс-службе «Зенита». Среди прочего, украинский футболист вспомнил игру против «Ювентуса», ответив на вопрос, чего не хватило питерцам для успешного результата.

Ракицкий отметил, что футболистам «Зенита» нужно быть быстрее и не так переживать. По мнению защитника, у команды в таких матчах имеются проблемы с ментальностью.

«Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же приём ещё, ещё, и у них проходит. У нас не прошло - и всё. Лучше не дам, чтобы тренер не ругал. Ментальность. Если это убрать, всё получится», - поделился своим мнением Ракицкий, призвав своих партнёров играть более расслаблено.

Ракицкий отметил, что если «Зенит» обыграет «Ювентус» на выезде 2 ноября, у команды будет шанс зацепиться за билет в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что на своём поле «Зенит» проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1.