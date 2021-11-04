​Моуринью сделал публикацию о перебитом пенальти в ворота «Зенита»

В среду вечером Жозе Моуринью сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Известный португальский тренер, ныне работающий с «Ромой», опубликовал два скриншота. На первом показал момент исполнения пенальти игроком «Ромы» в недавней игре против «Ювентуса» (на кадре видно, что игрок туринской команды вбежал в штрафную до удара, но пенальти не был перебит), а на другом – момент исполнения пенальти игроком «Ювентуса» в игре против «Зенита» (арбитр назначил повторный удар, поскольку питерцы вбежали в штрафную площадь до удара).

В подписи к скриншотам Жозе Моуринью предлагает угадать, какой удар пенальти был перебит.

«Зенит» на публикацию Жозе Моуринью отреагировал в «Твиттере», разместив смайлик.