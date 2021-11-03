Это вам не «Спартак» крушить: кто из игроков «Зенита» провалил матч против «Ювентуса»

Оценки футболистам Сергея Семака

«Ювентус» прервал свою неудачную серию, а ещё закрыл радостные будни «Зенита», разгромившего Москву со счётом 11:2. «Синьора» может и старая, но уровень футбола показывает совсем другой. Неожиданно засверкал Пауло Дибала, а «Зенит» коллективно разучился играть в обороне, и в отборе в частности. Ну хоть матч интересный посмотрели. За прошлые три игры «Ювентус» и «Зенит» забили всего два раза, а тут 6 мячей за 90 минут.

Статистика: удары по воротам – 26:12, в створ – 11:4, владение мячом - 58:42, угловые – 5:5. Кто же стал главным виновником поражения в Турине? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК – 4,0. Очень сильно нервничал Крицюк, что безусловно сказывалось на команде. Ронял простые мячи после кроссов, неуверенно шёл на выход, за что несколько раз получил нагоняй от Ракицкого. Ну и 4 пропущенных мяча в пассиве Станислава.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Можно сказать, что это не Караваев сыграл плохо, а соперники великолепно, но всё-таки отметим, что противодействовать Дибале и Кьезе Вячеслав не мог совсем. Играючи разбирался с Караваевым Пауло, трижды пройдя того на дриблинге, а потом следовали опасные удары или передачи.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 6,5. Больно было смотреть на Ракицкого, когда его поменял Семак. Даже по такой игре Ярослав сохранил лицо, играл очень цепко и самоотверженно, успевал заводить партнёров. Жаль, что его усилий не хватило для положительного результата.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 3,5. Коллеги Ракицкого конечно удручают. Ловрену категорически не хватает скорости движения и скорости мышления. Неповоротливый Деян сел на карточку, упустив не самого шустрого Бернардески. Был очень хорват очень легко обыгран Кьезой, когда Федерико забивал третий мяч.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 4,5. Пытался всё это дело страховать Чистяков, но получилось лишь однажды, когда в подкате выносил мяч из пустых ворот. В остальном Дмитрий скорее сопровождал оппонентов. Очень часто терял Морату, который всё-таки забил свой мяч в концовке.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 4,5. И правый фланг «Зенитом» был проигран. Сутормина на дриблинге прошли дважды, бросилось в глаза, как устал Алексей под конец матча. Бернардески и Сандро совсем вольготно стали себя чувствовать. Ни разу Сутормин не выиграл у них борьбу за мяч, проиграв 4 эпизода из 4.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 5,0. Удивительно, но и опорная зона смотрелась очень сиротливо. Барриос вроде всегда был в центре эпизода, но совладать с Дибалой так и не смог. Пауло ловко отклеивался, а когда южноамериканцы сходились в единоборствах – уверенно ставил корпус.

ВЕНДЕЛ – 4,0. Подставил Барриоса и партнёр по центру полузащиты. Отвратительный матч провёл Вендел, постоянно ошибавшийся в простых передачах и раскрывавший опорную зону. Трижды бразильца прошли на дриблинге, проиграл он половину единоборств – 4 из 8. Не обострял впереди, и обороне успевал помогать. Замена Вендела напрашивалась намного раньше.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 5,5. Серия неплохих ускорений, жаль, без продолжения. Дважды Мостовой удачно пошёл в дриблинг, неплохо простреливал, но партнёры почему-то поддерживали его неохотно.

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КЛАУДИНЬО – 4,5. Клаудиньо тоже неплохо разгонялся, однажды даже вывел себя на ударную позицию и опасно пробил, но в целом матч провёл ниже своих возможностей, потому что не было поддержки. На балл снизил себе оценку, привезя ненужный (и не самый неочевидный) пенальти.

СЕРДАР АЗМУН – 6,5. Иранец сегодня больше пахал в центре поля, пытаясь хоть как-то мяч примагнить и снизить темп. Проделал большой объём работы, выиграв 6 единоборств из 9, совершил два отбора на чужой половине поля. А единственным ударом за матч забил гол.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – б/о. Даниил продолжил дело Караваева, проваливал свой фланг даже чаще. Никакого сопротивления не оказывал Дибале и Морате, серьёзно ошибся в четвёртом голе «Ювентуса».

МАЛКОМ – б/о.

АРТЁМ ДЗЮБА – б/о. За 15 минут отметился голевым пасом. Эта передача – единственная, отданная Дзюбой за отведённое время.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ – б/о.