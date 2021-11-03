Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 279 Комментарии
Лига чемпионов

Это вам не «Спартак» крушить: кто из игроков «Зенита» провалил матч против «Ювентуса»

03 Ноября 2021 • 01:29 Комментировать
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Оценки футболистам Сергея Семака

«Ювентус» прервал свою неудачную серию, а ещё закрыл радостные будни «Зенита», разгромившего Москву со счётом 11:2. «Синьора» может и старая, но уровень футбола показывает совсем другой. Неожиданно засверкал Пауло Дибала, а «Зенит» коллективно разучился играть в обороне, и в отборе в частности. Ну хоть матч интересный посмотрели. За прошлые три игры «Ювентус» и «Зенит» забили всего два раза, а тут 6 мячей за 90 минут.

Статистика: удары по воротам – 26:12, в створ – 11:4, владение мячом - 58:42, угловые – 5:5. Кто же стал главным виновником поражения в Турине? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК – 4,0. Очень сильно нервничал Крицюк, что безусловно сказывалось на команде. Ронял простые мячи после кроссов, неуверенно шёл на выход, за что несколько раз получил нагоняй от Ракицкого. Ну и 4 пропущенных мяча в пассиве Станислава.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Можно сказать, что это не Караваев сыграл плохо, а соперники великолепно, но всё-таки отметим, что противодействовать Дибале и Кьезе Вячеслав не мог совсем. Играючи разбирался с Караваевым Пауло, трижды пройдя того на дриблинге, а потом следовали опасные удары или передачи.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 6,5. Больно было смотреть на Ракицкого, когда его поменял Семак. Даже по такой игре Ярослав сохранил лицо, играл очень цепко и самоотверженно, успевал заводить партнёров. Жаль, что его усилий не хватило для положительного результата.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 3,5. Коллеги Ракицкого конечно удручают. Ловрену категорически не хватает скорости движения и скорости мышления. Неповоротливый Деян сел на карточку, упустив не самого шустрого Бернардески. Был очень хорват очень легко обыгран Кьезой, когда Федерико забивал третий мяч.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 4,5. Пытался всё это дело страховать Чистяков, но получилось лишь однажды, когда в подкате выносил мяч из пустых ворот. В остальном Дмитрий скорее сопровождал оппонентов. Очень часто терял Морату, который всё-таки забил свой мяч в концовке.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 4,5. И правый фланг «Зенитом» был проигран. Сутормина на дриблинге прошли дважды, бросилось в глаза, как устал Алексей под конец матча. Бернардески и Сандро совсем вольготно стали себя чувствовать. Ни разу Сутормин не выиграл у них борьбу за мяч, проиграв 4 эпизода из 4.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 5,0. Удивительно, но и опорная зона смотрелась очень сиротливо. Барриос вроде всегда был в центре эпизода, но совладать с Дибалой так и не смог. Пауло ловко отклеивался, а когда южноамериканцы сходились в единоборствах – уверенно ставил корпус.

ВЕНДЕЛ – 4,0. Подставил Барриоса и партнёр по центру полузащиты. Отвратительный матч провёл Вендел, постоянно ошибавшийся в простых передачах и раскрывавший опорную зону. Трижды бразильца прошли на дриблинге, проиграл он половину единоборств – 4 из 8. Не обострял впереди, и обороне успевал помогать. Замена Вендела напрашивалась намного раньше.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 5,5. Серия неплохих ускорений, жаль, без продолжения. Дважды Мостовой удачно пошёл в дриблинг, неплохо простреливал, но партнёры почему-то поддерживали его неохотно.

Реклама


КЛАУДИНЬО – 4,5. Клаудиньо тоже неплохо разгонялся, однажды даже вывел себя на ударную позицию и опасно пробил, но в целом матч провёл ниже своих возможностей, потому что не было поддержки. На балл снизил себе оценку, привезя ненужный (и не самый неочевидный) пенальти.

СЕРДАР АЗМУН – 6,5. Иранец сегодня больше пахал в центре поля, пытаясь хоть как-то мяч примагнить и снизить темп. Проделал большой объём работы, выиграв 6 единоборств из 9, совершил два отбора на чужой половине поля. А единственным ударом за матч забил гол.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – б/о. Даниил продолжил дело Караваева, проваливал свой фланг даже чаще. Никакого сопротивления не оказывал Дибале и Морате, серьёзно ошибся в четвёртом голе «Ювентуса».

МАЛКОМ – б/о.

АРТЁМ ДЗЮБА – б/о. За 15 минут отметился голевым пасом. Эта передача – единственная, отданная Дзюбой за отведённое время.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Мальмё 0:1 Челси
окончен Вольфсбург 2:1 Ред Булл Зальцбург
окончен Вильярреал 2:0 Янг Бойз
окончен Ювентус 4:2 Зенит
окончен Бавария 5:2 Бенфика
окончен Севилья 1:2 Лилль
окончен Динамо Киев 0:1 Барселона
окончен Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
03.11  20:45 Милан ... Порту 1.89 3.55 4.4
03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
02:23 · Лига чемпионов
Как «Бавария» с Левандовски крушили очередного соперника - видео видео
02:22 · Лига чемпионов
Реал - Шахтёр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Лига чемпионов
Как «Барселона» добилась победы в Киеве - видео видео
02:13 · Лига чемпионов
Как Роналду спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в Италии - видео видео
01:58 · Лига чемпионов
Как «Зенит» ничего не добился в Турине - видео видео
01:53 · Лига чемпионов
Сёмин: «Ювентус» Сарри был сильнее»
01:47 · Лига чемпионов
Крицюк: «Ближе к зиме европейские команды набирают ход»
01:39 · Лига чемпионов
Чистяков: «Этот матч стараемся забыть, движемся дальше»
01:32 · Лига чемпионов
Семак: «То, что сумели уйти от крупного поражения, это единственный плюс»
00:58 · Лига чемпионов
«Севилья» проиграла «Лиллю», «Вильярреал» возглавил группу
00:54 · Лига чемпионов
Хет-трик Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Бенфику»
00:39 · Лига чемпионов
«Ювентус» сделал разгромным счёт в матче против «Зенита»
00:33 · Лига чемпионов
Тухель: «В момент высочайшего давления на соперника использовали свой шанс»
00:20 · Лига чемпионов
Дибала со второй попытки забил пенальти, «Ювентус» снова обыгрывает «Зенит» 1
00:15 · Лига чемпионов
Роналду забил 126-й гол за «Манчестер Юнайтед» и сравнялся с Сульшером
Все новости
Рекомендуем