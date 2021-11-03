​Семак рассказал, что мешает «Зениту» в Лиге чемпионов

Во вторник вечером «Зенит» проиграл в гостях у «Ювентуса» в четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов со счётом 2:4. После игры рулевой питерской команды Сергей Семак получил вопрос о том, мешает ли «Зениту» в Лиге чемпионов отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате.

По словам Семака, которые приведены на клубном сайте «Зенита», команде в Лиге чемпионов мешает не столько уровень российского чемпионата, сколько комплектация команды. Тренер «сине-бело-голубых» отметил, что для питерцев потеря двух-трёх футболистов является критичной. В Премьер-лиге «Зениту» удаётся заменять ведущих игроков, а вот в Лиге чемпионов – нет.

Следующим соперником «Зенита» в Лиге чемпионов будет «Мальмё».