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Семак: «То, что сумели уйти от крупного поражения, это единственный плюс»

03 Ноября 2021 • 01:32 Комментировать
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Ювентусом» (2:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что не получилось прежде всего?

- Не получилось, прежде всего, надежно сыграть в обороне. Очень много позволяли сопернику создавать. Когда появилось пространство во втором тайме, Кьеза и другие обыгрывали наших игроков один в один. Ничего серьезного не случилось, ребята старались, играли до конца, пытались давить. То, что сумели забить в конце, уйти от крупного поражения, это хорошо, но это единственный плюс.

- «Ювентус» чем-то вас сегодня удивил?

- «Ювентус» играл сегодня хорошо. После двух поражений было видно, насколько команда была мотивирована, заряжена на игру, на борьбу, играли сегодня быстро, хорошо. Я думаю, сыграли в свою силу.

- По поводу перебитого пенальти ваши впечатления?

- Сложно сказать. Я не знаю насколько. Если было небольшое, может быть, нарушение. Наверное, все-таки слишком строг был арбитр в этой ситуации.

- Что скажете ребятам в раздевалке?

- Я думаю, что могли сыграть лучше. Понятно, что «Ювентус» - это «Ювентус», но мы свою игру потом разберем, над чем нам нужно работать, прежде всего, сейчас, чтобы потом с правильным настроением подойти к следующей игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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