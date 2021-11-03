«Как детей»: Геркус отреагировал на поражение «Зенита» в Турине

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее поработавший гендиректором в московском «Локомотиве», отреагировал на гостевое поражение петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 2:4.

«Как детей… И замены странные», - говорится в сообщении Геркуса в твиттер-аккаунте.

За два тура до завершения группового этапа «сине-бело-голубые» с тремя баллами идут на третьей строчке, отставая от второго места на шесть очков.

В оставшихся двух турах чемпион России сыграет на выезде со шведским «Мальмё» и на своем поле примет лондонский «Челси».