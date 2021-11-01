«Конкуренция – это важная составляющая»: Семак прокомментировал решение оставлять Дзюбу на скамейке

В преддверии поединка с «Ювентусом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на встрече с журналистами. Специалист ответил на ряд вопросов, в частности прокомментировал свое решения оставлять форварда Артёма Дзюбу на скамейке для запасных в последних матчах.

«Конкуренция очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится и выставить оптимальный состав», - заявил наставник, не упомянув конкретно Дзюбу.

Более того, Семак подчеркнул, что новая схема позволяет варьировать сочетание футболистов на поле. Напомним, что «Зениту» необходимо обыгрывать на выезде «Ювентус», чтобы рассчитывать на выход в плей-офф раунд.