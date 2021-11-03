Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 327 Комментарии
Лига чемпионов

Малафеев одним словом описал матч «Ювентус» - «Зенит»

03 Ноября 2021 • 11:44 Комментировать
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде встречался с туринским «Ювентусом». Поединок завершился поражением «сине-бело-голубых» со счетом 2:4. Бывший голкипер российского коллектива Вячеслав Малафеев одним словом описал этот поединок.

«Зрелищный матч», - передает слова Вячеслава «Спорт-экспресс».

После четырех туров подопечные Сергея Семака, имея в своем активе три балла, занимают третью строчку в таблице квартета Н. «Ювентус» с 12 очками располагается на первом месте.

В следующем туре чемпион России на выезде сыграет против «Мальмё».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Вячеслав Малафеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.11  20:45 Милан ... Порту 1.89 3.55 4.4
03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
11:54 · Лига чемпионов
Сульшер рассказал о травме Варана
11:45 · Лига чемпионов
​«Бавария» повторила рекорд «ПСЖ» по голам в Лиге чемпионов
11:44 · Лига чемпионов
Малафеев одним словом описал матч «Ювентус» - «Зенит»
11:36 · Лига чемпионов
​Весёлый Дзюба обнял Кьеллини после поражения «Зенита» - видео видео
11:15 · Лига чемпионов
Клопп высказался о матче против «Атлетико»
11:07 · Лига чемпионов
Смородская - о поражении «Зенита»: «До уровня «Ювентуса» нам ещё расти и расти»
10:48 · Лига чемпионов
​Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» повезло в Бергамо 1
10:43 · Лига чемпионов
Милонов: «Зенит» мог победить «Ювентус» 3
10:33 · Лига чемпионов
Гасперини – о ничьей с «МЮ»: «Без магии Роналду было бы лучше» 1
10:27 · Лига чемпионов
​Петржела: «Семак в Европе беспомощный»
10:24 · Лига чемпионов
Локателли - о победе над «Зенитом»: «Ответ настоящих мужчин»
10:16 · Лига чемпионов
Фати: «Судьба «Барселоны» в наших руках»
10:09 · Лига чемпионов
Линекер: «Роналду вновь сделал это, невероятный футболист»
09:53 · Лига чемпионов
​Семак объяснил замену Ракицкого на Дзюбу 1
09:47 · Лига чемпионов
​Семак рассказал, что мешает «Зениту» в Лиге чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем