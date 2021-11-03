Малафеев одним словом описал матч «Ювентус» - «Зенит»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде встречался с туринским «Ювентусом». Поединок завершился поражением «сине-бело-голубых» со счетом 2:4. Бывший голкипер российского коллектива Вячеслав Малафеев одним словом описал этот поединок.

«Зрелищный матч», - передает слова Вячеслава «Спорт-экспресс».

После четырех туров подопечные Сергея Семака, имея в своем активе три балла, занимают третью строчку в таблице квартета Н. «Ювентус» с 12 очками располагается на первом месте.

В следующем туре чемпион России на выезде сыграет против «Мальмё».