Круговой может помочь «Зениту» в матче с «Ювентусом»

Фланговый защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, который не помог своей команде в недавнем поединке Премьер-лиги против столичного «Динамо», полетел вместе с делегацией «сине-бело-голубых» на матч группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Об этом рапортует Sport24.

Стоит отметить, что в предстоящей встрече Сергей Семак не сможет задействовать на поле хавбека Далера Кузяева и защитника Дугласа Сантоса.

«Старая синьора» примет чемпиона России на «Альянц Стэдиум» во вторник, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.