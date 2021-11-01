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Лига чемпионов

Круговой может помочь «Зениту» в матче с «Ювентусом»

01 Ноября 2021 • 13:07 Комментировать
Ювентус
...
Зенит
1.53 4.15 6.50
02.11 23:00

Фланговый защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, который не помог своей команде в недавнем поединке Премьер-лиги против столичного «Динамо», полетел вместе с делегацией «сине-бело-голубых» на матч группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Об этом рапортует Sport24.

Стоит отметить, что в предстоящей встрече Сергей Семак не сможет задействовать на поле хавбека Далера Кузяева и защитника Дугласа Сантоса.

«Старая синьора» примет чемпиона России на «Альянц Стэдиум» во вторник, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Данил Круговой
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