​Ракицкий рассказал, как сложно играть против Месси

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью клубной пресс-службе сказал, что Лионель Месси был самым сложным его оппонентом на поле за всю карьеру.

«По полю он ходит пешком, вот он - ­где-то здесь. Только отворачиваешься - он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом», - высказался Ракицкий о Месси, добавив, что левая нога у аргентинца «волшебная».

Украинский защитник «Зенита» вспомнил гол Лионеля Месси, забитый аргентинцем в ворота «Шахтёра» в Лиге чемпионов. Тогда Ярослав Ракицкий выступал за донецкий клуб.

«Я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лёта бьет. Я думаю: «Ну как так-то?» Это космос», - поделился украинец воспоминаниями со стадиона «Донбасс Арена».

«Барселона» и «Шахтёр» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2010/2011. Тогда каталонцы дважды обыграли украинскую команду – 5:1 дома и 1:0 на выезде.