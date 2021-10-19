Аллегри выделил сильную линию «Зенита»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча Лиги чемпионов с «Зенитом» дал характеристику сопернику и рассказал о состоянии некоторых игроков «старой синьоры». В частности Пауло Дибала, вернувшийся в общую группу футболистов команды, против «Зенита» не сыграет, его готовят к противостоянию с «Интером» в воскресенье. А вот Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи и Маттайс де Лихт в среду выйдут на поле.

Также Аллегри на пресс-конференции назвал «Зенит» техничной командой, особенно в линии полузащиты, а также добавил, что недооценки чемпионов России не будет.

Стартовый свисток в игре «Зенит» - «Ювентус» прозвучит в среду в 22:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.