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Лига чемпионов

Аллегри выделил сильную линию «Зенита»

19 Октября 2021 • 15:23 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
3.50 3.25 2.20
20.10 22:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча Лиги чемпионов с «Зенитом» дал характеристику сопернику и рассказал о состоянии некоторых игроков «старой синьоры». В частности Пауло Дибала, вернувшийся в общую группу футболистов команды, против «Зенита» не сыграет, его готовят к противостоянию с «Интером» в воскресенье. А вот Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи и Маттайс де Лихт в среду выйдут на поле.

Также Аллегри на пресс-конференции назвал «Зенит» техничной командой, особенно в линии полузащиты, а также добавил, что недооценки чемпионов России не будет.

Стартовый свисток в игре «Зенит» - «Ювентус» прозвучит в среду в 22:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Массимилиано Аллегри
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