Адвокат рассказал, за счёт чего «Зенит» может победить «Ювентус»

Известный голландский специалист Дик Адвокат, поработавший в сборной России и петербургском «Зените», высказался о предстоящей встрече подопечных Сергея Семака с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«У соперника будет на день меньше на восстановление плюс перелет. Есть вероятность, что «Зенит» выиграет», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После двух туров «старая синьора» с шестью очками лидирует в квартете Н, а «сине-бело-голубые», набрав три балла, идут третьими.