Сразу два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов по результатам в Fantasy Football, передаёт пресс-служба УЕФА.

В команде недели нашлось место защитникам питерцев Ярославу Ракицкому и Дугласу Сантосу.

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома разгромил «Мальмё» со счётом 4:0. На счету Ракицкого в этом матче две результативных передачи. Дуглас в этой игре ассистировал один раз.

В следующем туре команда Семака сыграет дома с «Ювентусом». Матч состоится 20 октября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.