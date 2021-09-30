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Лига чемпионов

Два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов

30 Сентября 2021 • 15:25 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
20.10 22:00

Сразу два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов по результатам в Fantasy Football, передаёт пресс-служба УЕФА.

В команде недели нашлось место защитникам питерцев Ярославу Ракицкому и Дугласу Сантосу. 

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома разгромил «Мальмё» со счётом 4:0. На счету Ракицкого в этом матче две результативных передачи. Дуглас в этой игре ассистировал один раз.

В следующем туре команда Семака сыграет дома с «Ювентусом». Матч состоится 20 октября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Дуглас Сантос
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