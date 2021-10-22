Кобелев оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Кобелев оценил шансы «сине-бело-голубых» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после домашнего поражения от туринского «Ювентуса». Подопечные Сергея Семака уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:1, пропустив гол в концовке встречи.

«Шансы минимальные. Выйти из группы будет тяжело, но третье место не должны упустить. «Мальме» ниже классом, чем «Зенит», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

По итогам трех туров петербургская команда с тремя баллами занимает третье место в таблице квартета F. В следующем матче Лиги чемпионов «Зенит» встретится на выезде с «Ювентусом».