Бышовец: «Зачем «Зениту» играть, если не стоит задача выхода из группы»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец, поработавший со сборной России, отреагировал на поражение петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:1. Единственный мяч забил Деян Кулушевски под занавес встречи.

«Зенит» выглядел пассивно. Все из-за первоначальных перспектив. Зачем играть, если не стоит задача выхода из группы. Будем утешаться тем, что «Зенит» займет третье место», - приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

В следующем туре петербуржцы сыграют против «Ювентуса» в Турине 2 октября.

По итогам трех туров «Зенит» занимает третью строчку в квартете, а «старая синьора» лидирует в группе.