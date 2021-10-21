Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 453 Комментарии
Лига чемпионов

Бышовец: «Зачем «Зениту» играть, если не стоит задача выхода из группы»

21 Октября 2021 • 13:55 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец, поработавший со сборной России, отреагировал на поражение петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:1. Единственный мяч забил Деян Кулушевски под занавес встречи.

«Зенит» выглядел пассивно. Все из-за первоначальных перспектив. Зачем играть, если не стоит задача выхода из группы. Будем утешаться тем, что «Зенит» займет третье место», - приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

В следующем туре петербуржцы сыграют против «Ювентуса» в Турине 2 октября.

По итогам трех туров «Зенит» занимает третью строчку в квартете, а «старая синьора» лидирует в группе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
14:26 · Лига чемпионов
Малафеев считает, что у «Зенита» ещё есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
14:06 · Лига чемпионов
Аллегри – о победе над «Зенитом»: «Хороший результат, плохое выступление»
13:55 · Лига чемпионов
Бышовец: «Зачем «Зениту» играть, если не стоит задача выхода из группы»
12:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила, что Нагельсманн заразился коронавирусом
12:06 · Лига чемпионов
Линекер: «Роналду - лучший по игре головой в истории футбола»
11:07 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы» 6
10:35 · Лига чемпионов
Губерниев - о «Зените»: «Опять несостоятельность в Европе»
10:18 · Лига чемпионов
Семак рассказал о травмах Клаудиньо и Малкома
09:54 · Лига чемпионов
Крицюк: «Обидный гол в конце, могли отстоять ничью»
09:46 · Лига чемпионов
Бонуччи: «После ухода Роналду «Ювентус» вернулся к командной игре» 2
09:33 · Лига чемпионов
«Челси» потерял двух звёздных игроков в матче с «Мальмё» 3
09:20 · Лига чемпионов
Семшов считает, что «Зенит» заслужил ничью в матче с «Ювентусом»
08:56 · Лига чемпионов
Кулушевски : «Запомню гол в ворота «Зенита» на всю жизнь»
08:50 · Лига чемпионов
Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
08:42 · Лига чемпионов
Тухель: «Челси» настроился на победу и одержал её»
Все новости
Рекомендуем