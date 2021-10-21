Семак: «Посмотрим, появится у нас шанс или нет, чтобы постараться навязать борьбу какому-то из грандов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ювентусом» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Как оцените сегодняшний матч? С одной стороны, по содержанию все было хорошо. С другой - в концовке пропускаете совсем необязательный гол.

- Это футбол. Что касается самой игры, то, наверное, моменты были, хоть и не так много, но у наших ворот и у ворот «Ювентуса». К сожалению, они использовали один из своих моментов, а мы - нет, поэтому результат такой.

- Если возвращаться к моменту с пропущенным мячом, это потеря концентрации, это чья-то персональная ошибка? Как так получилось, что Кулушевски остался совсем один и беспрепятственно наносит удар по воротам?

- Я думаю, конечно, любой гол - это цепочка ошибок. И завершение практически такое же, похожее на то, как они забили в предыдущем матче «Ювентуса» с «Ромой», после фланговой передачи. И сегодня. Во-первых, качественная фланговая передача. Во-вторых, наша оборонительная линия, наши центральные защитники неправильно располагались и позволили как раз Кулушевски забить мяч.

- Несмотря на поражение, какие позитивные моменты сегодня выделите?

- Позитивный момент? Я думаю, что Лига чемпионов - это праздник. Естественно - атмосфера и болельщики, которые ее создают, антураж, который позволяет нам получать удовольствие, выступая в Лиге чемпионов. Старались играть и добиваться результата. Иногда это получается лучше, иногда - хуже, но игра в Лиге чемпионов - это всегда для нас праздник.

- С точки зрения результата чуть сложнее будет бороться за второе место. У «Ювентуса» стопроцентный результат, у «Челси» также предсказуемо.

- Конечно, никаких неожиданностей в нашей группе не происходит, к сожалению для нас. Но мы будем дальше стараться, посмотрим, появится у нас шанс или нет, чтобы постараться навязать борьбу какому-то из грандов из нашей группы.